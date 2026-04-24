Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рубіо попередив збірну Ірану перед приїздом до США на ЧС-2026

Сергій Шаховець — 24 квітня 2026, 16:04
Марко Рубіо
скриншот з відео

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо участі збірної Ірану в чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За словами політика, іранську збірну гостинно прийматимуть у США. Обмеження стосуватимуться лише людей зі складу делегації, які мають зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).

"З боку США не було жодних сигналів, що збірна Ірану не може приїхати. Проблема полягає не в гравцях, а в окремих представниках делегації, яких вони можуть захотіти привезти із собою – дехто з них може мати зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції. Ми не дозволимо в'їзд саме їм, але не спортсменам", – сказав Рубіо.

На думку чиновника, у складі делегації Ірану до США можуть приїхати представники КСІР, які видаватимуть себе за журналістів або членів тренерського штабу.

Нагадаємо, що збірна Ірану на чемпіонаті світу 2026 року потрапила до групи G, де зіграє проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Усі матчі повинні відбутися на стадіонах США.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав недоцільною участь збірної Ірану у чемпіонаті світу-2026. Після заяви політика Федерація футболу Ірану повідомила про бажання перенести матчі збірної до Мексики.

США збірна Ірану з футболу ЧС-2026 Чемпіонат світу з футболу 2026

США

Нова Зеландія готова зіграти з Іраном матч ЧС-2026 за межами США
Президент Федерації футболу Ірану: Ми бойкотуємо США, але не чемпіонат світу
Міністр спорту Ірану закликав ФІФА відібрати у США право на проведення ЧС-2026
Чеберко розповів, чи втомились американці від війни в Україні
Тренер збірної США подав у відставку після безмедальної Олімпіади-2026

Останні новини