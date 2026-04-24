Рубіо попередив збірну Ірану перед приїздом до США на ЧС-2026

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо участі збірної Ірану в чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

За словами політика, іранську збірну гостинно прийматимуть у США. Обмеження стосуватимуться лише людей зі складу делегації, які мають зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР).

"З боку США не було жодних сигналів, що збірна Ірану не може приїхати. Проблема полягає не в гравцях, а в окремих представниках делегації, яких вони можуть захотіти привезти із собою – дехто з них може мати зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції. Ми не дозволимо в'їзд саме їм, але не спортсменам", – сказав Рубіо.

На думку чиновника, у складі делегації Ірану до США можуть приїхати представники КСІР, які видаватимуть себе за журналістів або членів тренерського штабу.

Нагадаємо, що збірна Ірану на чемпіонаті світу 2026 року потрапила до групи G, де зіграє проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Усі матчі повинні відбутися на стадіонах США.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав недоцільною участь збірної Ірану у чемпіонаті світу-2026. Після заяви політика Федерація футболу Ірану повідомила про бажання перенести матчі збірної до Мексики.