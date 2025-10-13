Збірна України здобула непросту перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

У неділю, 13 жовтня, збірна України з футболу в 4-му турі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 провела матч проти команди Азербайджану.

Поєдинок, що пройшов у польському місті Краків на стадіоні "Краковія", завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Сергія Реброва.

Вже зі старту протистояння "синьо-жовті" створили перший момент, коли на 2-й хвилині небезпечно злету пробивав Довбик, однак м'яч пішов вище воріт. Азербайджан також не цурався дальніх ударів, але вони також цілей не досягли.

Після 15-ї хвилини підопічні Сергія Реброва таки заволоділи ініціативою, тож переважно надалі гра проходила на половині поля суперника. Безліч дальніх ударів з-за меж карного, результату не дали. Був навіть удар в поперечку воріт віт Коноплі. Втім, на 30-й хвилині Малиновський виконав потужний навіс на дальню стійку, де Гуцуляк ідеально головою пробив у дальній кут воріт Магомедалієва – 1:0.

Україна і надалі контролювала хід поєдинку, намагаючись забити вдруге, але підвела реалізація. Ба більше, під перерву Малиновський небезпечно зіграв проти суперника, на щастя, обійшлося все лише жовтою. Арбітри довго розбирали цей епізод, збивши темп матчу. Після розбору Азербайджан розіграв штрафний, який завершився швидкою контратакою з голом у ворота Трубіна: Забарний невдало вибив м'яч, той відскочив на Джафаркулієв, який прострілив у карний майданчик і м'яч від ноги Миколенка залетів у ворота – 1:1.

Другий тайм стартував для України доволі нервово. На 52-й хвилині Очеретоько сфолив на підступах до карного, азербайджанці вимагали пенальті, однак після перегляду VAR арбітр призначив штрафний, який нічим небезпечним, на щастя, не завершився. Через 5 хвилин "синьо-жовті" повернули собі м'яч, а чергова атака завершилася неточним ударом Волошина. Після цього класно пробивав Малиновський – цього разу Азербайджан врятував голкіпер, який у красивому стрибку парирував м'яч.

Але свого підопічні Реброва домоглися трохи пізніше, коли на 64-й хвилині Волошин закинув у карний на Гуцуляка, той у падінні в дотик скинув на Малиновського, який з вбивчої позиції розстріляв сітку воріт Азербайджану – 2:1.

Надалі обидва тренери виконали ряд замін, однак більше рахунок на табло не змінювався. Ще один гол Україна забила, м'яч у сітку воріт після передачі Довбика заніс Волошин, але VAR переглянув епізод і гол було скасовано, під час контратаки було порушення правил проти гравця Азербайджану.

На щастя, українська збірна у підсумку не дала супернику створити бодай ще щось небезпечне біля воріт Трубіна, якщо не рахувати удар вище воріт зі штрафного, довівши у підсумку справу до такої важливої перемоги.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація

13 жовтня

Група D

Україна – Азербайджан 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Гуцуляк, 1:1 – 45+3 Миколенко (аг), 2:1 – 64 Малиновський

Україна: Трубін – Конопля (Михайліченко 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко – Гуцуляк (Калюжний 85), Малиновський (Шапаренко 71), Ярмолюк (Бондар 85), Очеретько (Бондаренко 71), Волошин – Довбик

Азербайджан: Махаммадалієв – Хусейнов (Г. Алієв 85), Мустафазаде, Кривоцюк, Бадалов, Джафаркулієв – Байрамов, Хайбуляєв, Махмудов, Нурієв – Ахнундадзе (Емрелі 85)

Попередження: 45+1 – Малиновський, 45+1 – Махаммадалієв, 50 – Михайліченко, 90+2 – Бондаренко

У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.