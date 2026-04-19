Зірка Баварії ризикує пропустити ЧС-2026 з футболу – ЗМІ

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі може пролетіти повз чемпіонат світу-2026 з футболу.

Про це інформує Bild.

Німецькому футболісту діагностували розрив привідного суглоба правого стегна. Ця травма може вибити гравця збірної Німеччини із гри на 2-3 місяці. Через що його участь на Мундіалі під великим питанням.

Нагадаємо, що Серж відіграв 62 хвилини у крайньому матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (перемога 4:3).

У поточному сезоні-2025/26 Гнабрі забив 10 голів та віддав 11 асистів у 37 іграх в усіх турнірах за Баварію. У лютому 2026 року Серж продовжив контракт із німецьким грандом.

Відзначимо, що за спиною досвідченого вінгера 59 матчів за збірну Німеччини (26 м'ячів та 11 гольових передач). Зірка мюнхенського клубу взяв участь у березневих товариських поєдинках "Бундестім" – звитяги над Швейцарією 4:3 та Ганою 2:1.

Німецька національна команда гарантовано проведе на ЧС-2026 три матчі групового етапу: проти Кюрасао (14 червня), Кот-д'Івуару (20 червня) та Еквадору (25 червня).