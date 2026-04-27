Зірка збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026 з футболу

Атакувальний півзахисник Тоттенгема Хаві Сімонс не поїде на чемпіонат світу-2026 через травму, яку отримав у матчі проти Вулвергемптона у рамках 34-го туру АПЛ-2025/26.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нідерландський футболіст покинув поле на 63-й хвилині, коли рахунок у поєдинку був ще 0:0. Єдиний та переможний гол забив Жоау Пальїнья (1:0).

Зазначається, що Сімонс розірвав передню хрестоподібну зв'язку. Серйозне ушкодження вибило Хаві з гри до кінця 2026-го. Очікується, що футболіст повернеться на футбольне поле лише наступного року.

Сам гравець "шпор" у своєму профілі в інстаграмі вже підтвердив, що сезон-2025/26 для нього достроково завершений. До травми Сімонс взяв участь у 43-х іграх в усіх турнірах за англійський клуб (6 голів та 7 асистів).

Нагадаємо, що нідерландський півзахисник виступає за Тоттенгем із літа 2025-го. Контракт із командою розрахований до кінця червня 2030-го, а також присутня пролонгація співпраці ще на 2 роки.

Була інформація, що Сімонс стане одним із двох гравців, які планують покинути Тоттенгем, якщо клуб вилетить із АПЛ. Наразі після 34-х турів "шпори" йдуть у зоні вильоту – 18-те місце та 34 бали.

Додамо, що збірна Нідерландців, за яку виступає травмований гравець (34 гри), гарантовано проведе три поєдинки групового етапу у рамках Мундіалю: проти Японії (14 червня), Швеції (20 червня) та Тунісу (26 червня).