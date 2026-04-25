Легенда збірної Італії підтримав ідею заміни Ірану на ЧС-2026

Колишній футболіст і тренер збірної Італії Діно Дзофф відреагував на ініціативу посланника президента США Паоло Замполлі, який закликав замінити збірну Ірану на Італію на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Його слова передає Football Italia.

Фахівець підтримав ідею Замполлі та заявив, що Італія повинна домагатися цього, "навіть якщо це не дуже спортивно".

"Це те, що можна було б зробити. Звісно, це не виглядає ідеально. Якщо з'явиться така можливість, ми повинні нею скористатися, навіть якщо це не дуже спортивно", – зазначив Дзофф.

Нагадаємо, що "Скуадра Адзурра" втретє поспіль не кваліфікувалась на чемпіонат світу, сенсаційно поступившись Боснії і Герцеговині у фінальному поєдинку раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Водночас Іран поки не підтвердив свою участь у турнірі через війну на Близькому Сході.

Іранська команда має провести усі поєдинки групового етапу на території США та зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі до Мексики, але ця пропозиція була відхилена. Попри це, Джанні Інфантіно запевняв, що Іран зіграє на ЧС-2026.