Збірна Австралії оголосила заявку на ЧС-2026 з футболу
Збірна Австралії з футболу на ЧС-2026
x.com/FootballAUS
Головний тренер національної команди Тоні Попович включив до складу 26 футболістів.
Окрім представників із місцевого чемпіонату, у заявку збірної Австралії потрапили гравці з Серії А, Ла Ліги, англійського Чемпіоншипу та інших ліг.
Заявка збірної Австралії з футболу
- Воротарі: Патрік Біч, Пол Іццо, Метью Раян.
- Захисники: Азіз Бехіч, Джордан Бос, Кемерон Берджесс, Алессандро Чіркаті, Милош Дегенек, Джейсон Герія, Лукас Геррінгтон, Кай Трюїн, Гаррі Суттар.
- Півзахисники: Джейкоб Італіяно, Кемерон Девлін, Айдін Грустич, Джексон Ірвайн, Коннор Меткалф, Ейден О'Ніл, Пол Окон-Енгстлер, Крістіан Вольпато, Несторі Іранкунда, Метью Леккі, Авер Мабіл.
- Нападники: Нішан Велупіллай, Мохамед Туре, Тете Єнгі.
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 Австралія зіграє проти Туреччини (14 червня), США (19 червня) та Парагваю (26 червня).
У рамках підготовки австралійська збірна вже зіграла проти Мексики (мінімальна поразка 0:1), а 6 червня (о 22:00 за київським часом) зустрінеться зі Швейцарією.
Раніше свої заявки на ЧС-2026 оприлюднили збірні Нідерландів та ПАР.