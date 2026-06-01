Збірна Австралії оголосила заявку на ЧС-2026 з футболу

Збірна Австралії з футболу на ЧС-2026

Головний тренер національної команди Тоні Попович включив до складу 26 футболістів.

Окрім представників із місцевого чемпіонату, у заявку збірної Австралії потрапили гравці з Серії А, Ла Ліги, англійського Чемпіоншипу та інших ліг.

Заявка збірної Австралії з футболу

Патрік Біч, Пол Іццо, Метью Раян. Захисники: Азіз Бехіч, Джордан Бос, Кемерон Берджесс, Алессандро Чіркаті, Милош Дегенек, Джейсон Герія, Лукас Геррінгтон, Кай Трюїн, Гаррі Суттар.

Азіз Бехіч, Джордан Бос, Кемерон Берджесс, Алессандро Чіркаті, Милош Дегенек, Джейсон Герія, Лукас Геррінгтон, Кай Трюїн, Гаррі Суттар. Півзахисники: Джейкоб Італіяно, Кемерон Девлін, Айдін Грустич, Джексон Ірвайн, Коннор Меткалф, Ейден О'Ніл, Пол Окон-Енгстлер, Крістіан Вольпато, Несторі Іранкунда, Метью Леккі, Авер Мабіл.

Джейкоб Італіяно, Кемерон Девлін, Айдін Грустич, Джексон Ірвайн, Коннор Меткалф, Ейден О'Ніл, Пол Окон-Енгстлер, Крістіан Вольпато, Несторі Іранкунда, Метью Леккі, Авер Мабіл. Нападники: Нішан Велупіллай, Мохамед Туре, Тете Єнгі.

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 Австралія зіграє проти Туреччини (14 червня), США (19 червня) та Парагваю (26 червня).

У рамках підготовки австралійська збірна вже зіграла проти Мексики (мінімальна поразка 0:1), а 6 червня (о 22:00 за київським часом) зустрінеться зі Швейцарією.

