Збірна Австралії оголосила заявку на ЧС-2026 з футболу

Софія Кулай — 1 червня 2026, 09:25
Збірна Австралії оголосила заявку на ЧС-2026 з футболу
Збірна Австралії з футболу на ЧС-2026
Головний тренер національної команди Тоні Попович включив до складу 26 футболістів.

Окрім представників із місцевого чемпіонату, у заявку збірної Австралії потрапили гравці з Серії А, Ла Ліги, англійського Чемпіоншипу та інших ліг.

Заявка збірної Австралії з футболу

  • Воротарі: Патрік Біч, Пол Іццо, Метью Раян.
  • Захисники: Азіз Бехіч, Джордан Бос, Кемерон Берджесс, Алессандро Чіркаті, Милош Дегенек, Джейсон Герія, Лукас Геррінгтон, Кай Трюїн, Гаррі Суттар.
  • Півзахисники: Джейкоб Італіяно, Кемерон Девлін, Айдін Грустич, Джексон Ірвайн, Коннор Меткалф, Ейден О'Ніл, Пол Окон-Енгстлер, Крістіан Вольпато, Несторі Іранкунда, Метью Леккі, Авер Мабіл.
  • Нападники: Нішан Велупіллай, Мохамед Туре, Тете Єнгі.

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 Австралія зіграє проти Туреччини (14 червня), США (19 червня) та Парагваю (26 червня).

У рамках підготовки австралійська збірна вже зіграла проти Мексики (мінімальна поразка 0:1), а 6 червня (о 22:00 за київським часом) зустрінеться зі Швейцарією.

Раніше свої заявки на ЧС-2026 оприлюднили збірні Нідерландів та ПАР.

