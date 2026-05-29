Останній танець для Мессі: заявка збірної Аргентини на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні остаточно визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026.

Її опублікувала пресслужба місцевої федерації футболу.

До списку потрапили 26 футболістів, які зможуть зіграти на турнірі. Серед них опинився зокрема, й Ліонель Мессі, який напередодні отримав незначне ушкодження.

Заявка збірної Аргентини на ЧС-2026

Воротарі: Хуан Муссо (Атлетико), Херонімо Рульї (Марсель), Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Захисники: Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Гонсало Монтієль (Рівер Плейт), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Факундо Медіна (Марсель), Науель Моліна (Атлетико)

Півзахисники: Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Родріго Де Пауль (Інтер Маямі), Валентин Барко (Страсбург), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Есекіель Паласіос (Баєр), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Енцо Фернандес (Челсі)

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес, Тьяго Альмада, Джуліано Сімеоне (усі – Атлетико), Ніко Пас (Комо), Лаутаро Мартінес (Інтер)

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Аргентини зіграє у квартеті J. Її суперниками стануть Австрія, Алжир і Йорданія.

Раніше заявку на турнір також оголосила Португалія. В ній опинився й 41-річний Кріштіану Роналду.