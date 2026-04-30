Легенда збірної Мексики завершить кар'єру після ЧС-2026

Голкіпер кіпрського АЕЛ та збірної Мексики Гільєрме Очоа завершить професійну кар'єру після завершення чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 40-річний гравець потрапить до заявки збірної на мундіаль, який стане для нього вже 6-м в кар'єрі.

За збірну Мексики Очоа провів 151 матч. Також виступав за Авеш, Америку, Аяччо, Малагу, Гранаду, Стандарт та Салернітану.

Як відомо, Мексика потрапила в групу з ПАР, Південною Кореєю і Чехією.

Напередодні повідомлялося, що колишній захисник Манчестер Юнайтед та Інтера, а нині гравець Іпсвіч Таун Ешлі Янг повідомив про намір завершити кар'єру футболіста наприкінці поточного сезону.