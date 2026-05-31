Мексика мінімально переграла Австралію, дубль Сона допоміг Південній Кореї переграти Тринідад і Тобаго: результати товариських матчів

У ніч із 30 на 31 травня відбулись товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

У Мехіко на стадіоні "Ацтека" місцева національна команда здобула мінімальну перемогу над Австралією. Єдиний гол забив захисник господарів Хоан Васкес після пасу Ернесто Веги.

Суперник Мексики у групі А ЧС-2026 команда Південної Кореї теж виграла свій поєдинок. Корейці розгромили Тринідад і Тобаго з рахунком 5:0. Дубль у свій актив записав нападник Лос-Анджелеса Сон Хин Мін.

Еквадор не мав проблем із Саудівською Аравією, довівши гру до перемоги після голів Поросо та Валенсії.

Товариські матчі

31 травня

Мексика – Австралія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Васкес

Південна Корея – Тринідад та Тобаго 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 40 Сон Хін Мін, 2:0 – 43 Сон Хін Мін (пен), 3:0 – 65 Кі Сін, 4:0 – 75 Чхан (пен), 5:0 – 77 Кі Сін

Еквадор – Саудівська Аравія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Поросо, 2:0 – 51 Валенсія, 2:1 – 87 Мандаш

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді. У Мундіалі 2026 року візьме участь рекордна кількість збірних – 48.

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер Сантоса та збірної Бразилії Неймар може пропустити перший матч ЧС-2026.