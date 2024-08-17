Наступники Шевченка: Зальцбург назвав найнебезпечніших гравців Динамо

Австрійський Ред Булл Зальцбург, суперник київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, назвав двох найнебезпечніших гравців української команди.

Про це йдеться на сайті клубу.

"Вражає новий півзахисник Олександр Піхальонок. Найціннішим гравцем у складі є 22-річний нападник Владислав Ванат, ціна якого становить близько 10 мільйонів євро. Наразі він забив один гол і віддав дві результативні передачі в чотирьох матчах кваліфікації", — пресслужба австрійської команди.

Зазначимо, що Піхальонок перейшов у склад киян на початку червня 2024 року, останнім клубом Олександра був Дніпро-1. В минулому сезоні він забив 6 м'ячів та зробив 6 асистів у 31 матчі за дніпрян.

Щодо Ваната — раніше з'являлась інформація, що він є головним претендентом на підсилення атаки в Інтері, також свій інтерес до нападника виявив іспанський Бетіс.

Нагадаємо, перший матч проти Зальцбурга буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.