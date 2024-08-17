Іспанський клуб зацікавлений у підписанні Ваната

Іспанський Бетіс зацікавлений у підписанні нападника Динамо Київ Владислава Ваната.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Андалусійський клуб активно шукає підсилення атакувальної лінії. Головною трансферною ціллю "зелено-білих" є Юссуфа Мукоко з Боруссії Дортмунд. Також серед кандидатів є Ванат, Кевін Денкей з Серкль Брюгге та гравець Монако Бреель Емболо.

🚨🎯 #RealBetis still have Youssoufa #Moukoko among the preferred options to strengthen the attack.



‼️As told, after the arrival of #Natan the 🇪🇸 club is now focused on finding a new ST.



📄 Denkey, Vanat and Embolo are also on the list. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/3QqM3x3POU — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 16, 2024

Раніше повідомлялося, що Бетіс проявляє інтерес до іншого гравця київського клубу, Володимира Бражка. Нагадаємо, що за прогресом Владислава Ваната пильно слідкує чинний чемпіон Італії Інтер.

Зазначимо, що андалусійський клуб фінішував минулого сезону на сьомому місці та кваліфікувався до Ліги конференцій. У плей-оф відбіркового етапу ЛК іспанці зіграють з Кривбасом, що вилетів у третьому колі кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні Бетіс зіграв унічию з Жироною Віктора Циганкова. Українець пропустив зустріч через вірусне захворювання.