Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Іспанський клуб зацікавлений у підписанні Ваната

Станіслав Лисак — 17 серпня, 00:43
Іспанський клуб зацікавлений у підписанні Ваната
Пресслужба Динамо Київ

Іспанський Бетіс зацікавлений у підписанні нападника Динамо Київ Владислава Ваната.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Андалусійський клуб активно шукає підсилення атакувальної лінії. Головною трансферною ціллю "зелено-білих" є Юссуфа Мукоко з Боруссії Дортмунд. Також серед кандидатів є Ванат, Кевін Денкей з Серкль Брюгге та гравець Монако Бреель Емболо.

Раніше повідомлялося, що Бетіс проявляє інтерес до іншого гравця київського клубу, Володимира Бражка. Нагадаємо, що за прогресом Владислава Ваната пильно слідкує чинний чемпіон Італії Інтер.

Зазначимо, що андалусійський клуб фінішував минулого сезону на сьомому місці та кваліфікувався до Ліги конференцій. У плей-оф відбіркового етапу ЛК іспанці зіграють з Кривбасом, що вилетів у третьому колі кваліфікації Ліги Європи.

Напередодні Бетіс зіграв унічию з Жироною Віктора Циганкова. Українець пропустив зустріч через вірусне захворювання.

Динамо Київ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Бетіс Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Владислав Ванат

Владислав Ванат

Форвард Динамо є головним претендентом на підсилення атаки в Інтері
В Інтері пильно слідкують за прогресом гравця Динамо
Своєчасний холодний душ? 4 висновки з матчу Динамо — Рейнджерс
Слідами Довбика та Яремчука: потенційні трансфери українських футболістів
Шанс Динамо, посилення Шахтаря, складнощі Кривбасу. 7 інтриг нового сезону УПЛ

Останні новини