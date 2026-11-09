У другому таймі ми мали дотискати: Піхальонок висловився про Класичне з Шахтарем в УПЛ

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок розповів, що команда прагнула більшого, аніж просто одного заробленого балу у матчі 12-го туру УПЛ-2026/27 проти донецького Шахтаря (нічия 0:0), якому нещодавно програли у Кубку України (0:3).

Своїми враженнями від поєдинку футболіст поділився в інтерв'ю клубній пресслужбі киян.

"Хотілося перемогти, адже мали чисельну перевагу з початку другого тайму. Вважаю, що не дотиснули суперника. Потрібно було більше бити по воротах, подавати, щоб Шахтар відчував тиск, а ми, так би мовити, давали їм перепочинок. Але сьогодні (8 листопада – прим. ред.) я бачив як на футбольному полі, так і поза ним, що вся команда стояла пліч-о-пліч. Вдячний усім за таку віддачу", – заявив капітан "біло-синіх" у цьому поєдинку.

29-річний гравець центру поля вважає, що у другому таймі вони повинні були дотискати "гірників" та вивозити зі Львова три пункти.

"Як на мене, в першому таймі склалася цікава гра, обидві команди мали нагоди відзначитися голом. Знову ж таки, у другому таймі ми мали дотискати. Попри це, йдемо з високо піднятою головою. Нічого страшного не сталося, потрібно готуватися до наступних матчів. Якщо будемо виходити на наступні поєдинки з таким настроєм і забивати м'ячі, то все буде добре", – додав Олександр.

Після матчу обидва наставники Арда Туран і Мацей Кендзьорек поділилися емоціями від гри.

Додамо, що після цієї безгольової мирової Шахтар набрав вже 29 балів та лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи Полісся, яке має матч у запасі, лише на один пункт. Натомість Динамо з 23 очками замикає трійку турнірної таблиці УПЛ.

Після міжнародної паузи на "гірників" чекатиме домашня гра проти Лівого Берега (20 листопада о 18:00), а кияни зіграють вдома проти Оболоні (22 листопада о 13:00).