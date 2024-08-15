Форвард Динамо є головним претендентом на підсилення атаки в Інтері

Нападник київського Динамо Владислав Ванат є головним претендентом на підсилення атаки в Інтері.

Про це повідомляє Fcinternews.

За інформацією джерела, навіть після успішного результату в товариському матчі проти Челсі, нападник Хоакін Корреа залишається в списку охочих піти, попри труднощі з пошуком покупця через високу зарплату у 3,5 мільйонами річних.

Зазначається, що в атаці "нерадзуррі" до кінця трансферного вікна настануть зміни, і фаворитом на місце п'ятого форварда є 22-річний український нападник Владислав Ванат, він є досить привабливим придбанням для клубу через молодий вік і доступну вартість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клуб стежить за українцем вже понад рік. Керівництво неодноразово переглядало виступи Владислава на єврокубкових матчах.

Напередодні Ванат допоміг Динамо здолати шотландський Рейнджерс у третьому етапі кваліфікації ЛЄ. Додамо, що Інтер також цікавився івуарійцем Карімом Конате з Зальцбурга, проти якого кияни зіграють у вирішальному раунді відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.