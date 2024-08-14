УЄФА затвердили дати матчів Динамо — Зальцбург у вирішальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Затверджені дати проведення матчів плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 між київським Динамо та австрійським Ред Булл Зальцбургом.

Про це повідомляє УЄФА.

Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", та пройде 27 серпня, початок запланований на 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Динамо на шляху до четвертого раунду відбіркового етапу ЛЧ впевнено здолало Партизан із загальним рахунком 9:2 та Рейнджерс (3:1). Австрійська команда переграла Твенте за сумою двох матчів (2:1 вдома та 3:3 на виїзді).

У першій грі кияни не визначили сильнішого з шотландцями, пропустивши на останніх секундах, проте в Глазго підопічні Шовковського забили двічі за дві хвилини та здобули перемогу — 2:0.

Нагадаємо, що раніше Динамо гарантувало собі єврокубкову осінь сезону-2024/2025.