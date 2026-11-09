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Втрачати очки неприємно: захисник Шахтаря – про нічию з Динамо та вилучення Тобіаса

Софія Кулай — 9 листопада 2026, 12:43
Втрачати очки неприємно: захисник Шахтаря – про нічию з Динамо та вилучення Тобіаса
Педро Енріке
ФК Шахтар Донецьк

Лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке висловився про нічию з київським Динамо (0:0) у 12-му турі УПЛ-2026/27 та вилучення Вінісіуса Тобіаса.

На ці теми він висловився у коментарі клубній пресслужбі "гірників".

"Звісно, ми хотіли перемогти. Складна гра. Хотіли перемогти, але коли граєш у меншості, гра стає зовсім іншою. Втрачати очки неприємно. Ми зіграли добре, наскільки це було можливо, справді добре. Нам вдалося створювати моменти, просто не могли забити. Але треба рухатися далі й думати про наступні матчі.

Я не бачив того епізоду, але я бачив, що вони якось зіткнулися. Я стояв спиною. Це було непросто. Але суддя підійшов і прийняв таке рішення. Значить, щось там сталося. Я не зміг добре розгледіти, але ми втримали гру й забрали одне очко", – сказав фланговий оборонець.

На 53-й хвилині Тобіас відмахнувся у боротьбі проти Владислава Дубінчака, за що спершу отримав жовтку картку. Однак після перегляду VAR суддя показав Вінісіусу "червоне світло".

Енріке додав, що навіть у меншості команді вдалося створити декілька небезпечних моментів, але підвела реалізація.

Зустріч також прокоментували головний тренер донеччан Арда Туран та лідер "гірників" Аліссон Сантана.

Додамо, що Шахтар, який не перемагає вже у двох поєдинках поспіль, набрав 29 балів та лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи Полісся, яке має матч у запасі, лише на один пункт. Натомість Динамо з 23 очками замикає трійку турнірної таблиці УПЛ.

Після міжнародної паузи на "гірників" чекатиме домашня гра проти Лівого Берега (20 листопада о 18:00), а кияни зіграють вдома проти Оболоні (22 листопада о 13:00).

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