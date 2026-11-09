Шахтар на голову сильніший за Динамо: Алієв – про "Класичне" у 12 турі УПЛ

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв оцінив "Класичне" у 12 турі Української Прем'єр-ліги, яке завершилось внічию (0:0).

Своїми думками він поділився в коментарі UA-Футбол.

"Чесно вам скажу, я очікував зовсім іншої гри від обох команд. Ну, бачите, коли Шахтар був у більшості, вони забили три м'ячі. А Динамо навіть нічого не створило, коли грало в більшості. Рівень таких футболістів… Звичайно, це вже не те Класіко, коли ми грали за моїх часів або до мене.

Тоді були вилучення, голи, емоції – усе це було набагато цікавішим для вболівальників. А зараз усе зовсім інакше. Одне можу сказати: зараз Шахтар на голову сильніший за Динамо – як в індивідуальних діях, так і в командній грі. Це моя точка зору. Нехай уболівальники киян на мене не ображаються, але я кажу те, що насправді бачу", – сказав Алієв.