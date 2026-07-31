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Азійська конфедерація футболу також виступила проти ідеї Інфантіно продати частку комерційних прав ФІФА

Олег Дідух — 31 липня 2026, 14:55
Азійська конфедерація футболу також виступила проти ідеї Інфантіно продати частку комерційних прав ФІФА

Азійська конфедерація футболу (АФК) виступила проти ідеї президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частку комерційних прав ФІФА стороннім компаніям.

Про це повідомляє пресслужба АФК.

За їхньою інформацією, проти ініціативи Інфантіно одноголосно виступили всі 47 країн-членів АФК. Таким чином, Азія підтримала позицію Європи (УЄФА), а також Північної та Центральної Америки (КОНКАКАФ), які напередодні вже виступили проти продажу частки прав ФІФА. При цьому, УЄФА заявив про плани бойкотувати наступний чемпіонат світу, якщо така угода відбудеться.

Таким чином, уже 3 із 6 континентальних футбольних конфедерацій виступили про Інфантіно. КОНКАКАФ (Південна Америка) та ОФК (Океанія) своєї позиції поки що не висловили, а Африка, за чутками, підтримує ініціативу Інфантіно.

ФІФА Джанні Інфантіно

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