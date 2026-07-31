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Старший радник ФІФА подав у відставку через плани Інфантіно

Олег Дідух — 31 липня 2026, 13:52
Старший радник ФІФА подав у відставку через плани Інфантіно
Карлос Кордейро
Getty Images

Старший радник ФІФА Карлос Кордейро ухвалив рішення подати у відставку.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, це пов'язано з планами Інфантіно продати частину комерційних прав ФІФА сторонній компанії. За останній кілька днів Інфантіно втратив підтримку не лише Кордейро, а й інших людей із його найближчого оточення.

"Як старший радник президента ФІФА, колишній банкір і фанат футболу протягом усього життя, я не можу стояти осторонь, поки ФІФА розглядає можливість продажу частки чемпіонату світу. Дозвольте мені бути чітким: я не мав жодного відношення до цієї пропозиції і беззастережно виступаю проти неї. Це погана угода для асоціацій-членів ФІФА, погана угода для футболу і погана угода для довгострокового майбутнього гри", – заявив Кордейро.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно вже виступили УЄФА та КОНКАКАФ.

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