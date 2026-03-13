Це був справедливий результат, але це ще не кінець: захисник Леха – про поразку від Шахтаря у Лізі конференцій

Захисник польського Леха Жоель Перейра висловився щодо поразки своєї команди від донецького Шахтаря в першому поєдинку 1/8 фіналу плейоф Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба клубу.

Гравець назвав підсумковий результат поєдинку справедливим.

"Це був справедливий результат: вони забили три голи, а ми – лише один. Але це лише перша гра, другу ми зіграємо наступного тижня у Кракові. Це ще не кінець. Щодо атаки, ми знали, що вони мають високу якість гри як індивідуально, так і колективно. Вони грали дійсно добре, це всі бачили. У захисті, на мою думку, вони припустилися багатьох помилок, але ми не створили достатньо моментів".

Говорячи про матч-відповідь у Кракові, португалець наголосив на необхідності покращити гру в захисті, особливо у перехідних фазах.

"За тиждень ми маємо захищатися значно краще, насамперед у перехідних фазах. Шахтар дуже добре розігрував м'яч, тому ми маємо бути більш згуртованими. Ми маємо продемонструвати свою якість протягом 90 хвилин. Вірю, що якщо ми зіграємо на найвищому рівні, то зможемо їх перемогти".

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:1 завдяки голам Марлона Гомеса, Невертона та Ісаке Сілви, на які господарі поля відповіли ударом Ісхака.

Після гри інший захисник польського клубу – Міхал Гургул також визнав закономірність результату, а головний тренер донеччан Арда Туран заявив, що доля двоматчевого протистояння перед матчем-відповіддю залишається невирішеною.