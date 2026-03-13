Вони здатні повернутися в боротьбу: Туран – про перемогу Шахтаря над Лехом в 1/8 Ліги конференцій

Наставник Шахтаря Туран прокоментував перемогу свого клубу над Лехом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що суперник цілком може відігратися у другому поєдинку.

Його слова наводить пресслужба Леха.

"Лех може відігратися у другому матчі. Ми повинні з повагою ставитися до чемпіонів Польщі та правильно діяти на полі, тому що ми дуже молода команда. Вони здатні повернутися в боротьбу. Коли Барселона зробила камбек з 0:4 проти ПСЖ, я був там – на полі. Тож у мене є такий досвід ще з часів, коли я був гравцем.

Ми повинні проявляти повагу до Леха. Такі камбеки у футболі трапляються. Якщо ми не будемо ставитися до суперника з повагою і подумаємо, що для нас уже все вирішено, то це буде неправильно. Для нас рахунок має бути 0:0. Крім того, у другому матчі вони знову фактично гратимуть удома, адже матч відбудеться в Польщі", – наголосив Туран.

Матч-відповідь між Шахтарем та Лехом відбудеться 19 березня, початок о 22:00 за київським часом.

Як відомо, завдяки перемозі "гірників" Україна зберегла за собою 25-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА.