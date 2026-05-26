Мілевський – про можливий перехід Караваєва у Шахтар: Це не дуже так красить футболіста

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою щодо потенційного переходу Олександра Караваєва до Шахтаря.

Про це він розповів пресслужбі медійного клубу Ігніс.

Ексфутболіст киян пригадав, що у 2013 році отримував пропозицію від Дарійо Срни перебратися до донецького клубу. Однак тоді Мілевський не наважився на цей крок, хоча мав деякі непорозуміння з президентом столичного гранда Ігорем Суркісом.

"Перейшов Мораєс. Зараз перейшов Караваєв. Мені складно про це говорити, тому що коли людина проводить 7 сезонів у Динамо Київ, стає динамівцем, це не дуже так красить футболіста. Але знову ж таки, це його справа. Це на його совісті, не мені це вирішувати", – сказав Мілевський.

Нагадаємо, що Караваєв є вихованцем Шахтаря, який так і не зміг дебютувати за першу команду "гірників". Влітку 2019-го Олександр перебрався із луганської Зорі до Динамо. У біло-синій футболці правий захисник провів 217 ігор (16 голів та 26 асистів), завоювавши сім трофеїв.

У сезоні-2025/26 33-річний фланговий оборонець відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 33-х поєдинках в усіх турнірах за киян.

Відзначимо, що Караваєв разом із Динамо посів 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26 (57 балів) та тріумфував у Кубку країни. Натомість Шахтар став чемпіоном України (72 очки).