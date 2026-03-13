Шахтар заслужив на перемогу: захисник Леха – про поразку "гірникам" у Лізі конференцій

Захисник Леха Міхал Гургул поділився емоціями від матчу проти донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де його команда зазнала поразки з рахунком 1:3.

Його слова передає TVP Sport.

20-річний поляк віддав належне "гірникам". Він визнав, що українська команда заслужила на позитивний для себе результат.

"Шахтар заслужив на перемогу. Ми дозволили їм забагато моментів. У цьому сенсі результат був заслуженим. Ми, звичайно, не задоволені кількістю створених нами моментів. Ми пропустили забагато. Найбільше нам було важко в заключній третині", – сказав Гургул.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 19 березня у Кракові. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що своїми емоціями від матчу також поділись наставники обох команд. Тренер Леха визнав, що Шахтар був кращим, Арда Туран при цьому переконаний, що доля протистояння ще не вирішена.