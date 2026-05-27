Це нормально: Алієв – про перехід захисника Динамо у Шахтар

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився своєю думкою щодо потенційного переходу Олександра Караваєва до Шахтаря.

Про це він розповів у коментарі медіафутбольному клубу Ігніс.

Алієв повністю підтримав рішення Караваєва щодо зміни клубної прописки.

"Якщо Динамо не запропонувало йому контракт, я його розумію як футболіста. Він хоче продовжувати грати, а йому не запропонували контракт. Шахтар зробив пропозицію. Я вважаю, що це нормально", – сказав він.

Також він нагадав, що Караваєв уже виступав за Шахтар.

"Фанати? А до чого тут фанати? По-перше, він же грав за Шахтар. Потім перейшов у Динамо. Я думаю, це нормально. У нас команди повинні грати в єврокубках і досягати позитивного результату, приносити очки для нашої країни. Щоб більше команд грало в єврокубках", – розповів Алієв.

Нагадаємо, що Караваєв є вихованцем Шахтаря, який так і не зміг дебютувати за першу команду "гірників". Влітку 2019-го Олександр перебрався із луганської Зорі до Динамо. У біло-синій футболці правий захисник провів 217 ігор (16 голів та 26 асистів), завоювавши сім трофеїв.

У сезоні-2025/26 33-річний фланговий оборонець відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 33-х поєдинках в усіх турнірах за киян.

Відзначимо, що Караваєв разом із Динамо посів 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26 (57 балів) та тріумфував у Кубку країни. Натомість Шахтар став чемпіоном України (72 очки).

