Футболіст збірної України потрапив у символічну збірну сезону Ліги конференцій-2025/26

Захисник Шахтаря Валерій Бондар потрапив у символічну збірну Ліги конференцій за підсумками сезону-2025/26.

Його гру високо оцінив статистичний портал SofaScore.

В цій кампанії "гірники" дійшли до півфіналу, де поступились майбутньому чемпіону Крістал Пелес. Українець отримав середню оцінку за свої виступи 7,23.

Загалом до символічної команди потрапили гравці шести клубів. Найбільше представництво мають "орли" та Страсбург – по три.

Нагадаємо, що у фіналі Крістал Пелес здолав Райо Вальєкано з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Жан-Філіпп Матета.