Караваєв підписав контракт із Шахтарем – ТаТоТаке
Захисник київського Динамо Олександр Караваєв підписав контракт із донецьким Шахтарем.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Як зазначається, усі умови вже узгоджено. Угода буде розрахована на два роки співпраці.
У поточному сезоні Караваєв відіграв за "біло-синіх" 33 матчі, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами. Узагалі Олександр є вихованцем Шахтаря та виступав за різні юніорські команди "гірників", проте за дорослу команду так і не зіграв жодного матчу.
Нагадаємо, що напередодні головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що був би радий трансферу Караваєва.