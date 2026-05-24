Караваєв підписав контракт із Шахтарем – ТаТоТаке

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв підписав контракт із донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, усі умови вже узгоджено. Угода буде розрахована на два роки співпраці.

У поточному сезоні Караваєв відіграв за "біло-синіх" 33 матчі, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами. Узагалі Олександр є вихованцем Шахтаря та виступав за різні юніорські команди "гірників", проте за дорослу команду так і не зіграв жодного матчу.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що був би радий трансферу Караваєва.