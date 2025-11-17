Захисник Ісландії – про сейв Трубіна: Я не міг повірити, що м'яч не зайшов у ворота

Захисник збірної Ісландії Віктор Палссон розчарований результатом матчу зі збірною України у межах відбору на ЧС-2026.

Цитує гравця Fotbolti.net.

За рахунку 0:0 у середині другого тайму ісландці створили наднебезпечний момент, який міг перевернути гру. Палссон дуже гостро пробивав головою, проте Анатолій Трубін у приголомшливому стрибку відбив м'яч рукою у стилі волейболістів, перевівши його на кутовий.

"Ми виклалися на повну, це була важка гра. Ми добре контролювали гру, особливо в обороні. Їхній воротар дуже добре відбивав, вони використали свої моменти, а ми ні. Сейв Трубіна? Я просто не міг повірити, що м'яч не зайшов у ворота після мого удару. Це був чудовий сейв з його боку. Це футбол, і таке іноді буває в житті", – розповів Палссон.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.