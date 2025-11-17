Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Ісландії – про сейв Трубіна: Я не міг повірити, що м'яч не зайшов у ворота

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 16:55
Захисник Ісландії – про сейв Трубіна: Я не міг повірити, що м'яч не зайшов у ворота
Анатолій Трубін
УАФ

Захисник збірної Ісландії Віктор Палссон розчарований результатом матчу зі збірною України у межах відбору на ЧС-2026.

Цитує гравця Fotbolti.net.

За рахунку 0:0 у середині другого тайму ісландці створили наднебезпечний момент, який міг перевернути гру. Палссон дуже гостро пробивав головою, проте Анатолій Трубін у приголомшливому стрибку відбив м'яч рукою у стилі волейболістів, перевівши його на кутовий.

"Ми виклалися на повну, це була важка гра. Ми добре контролювали гру, особливо в обороні. Їхній воротар дуже добре відбивав, вони використали свої моменти, а ми ні.

Сейв Трубіна? Я просто не міг повірити, що м'яч не зайшов у ворота після мого удару. Це був чудовий сейв з його боку. Це футбол, і таке іноді буває в житті", – розповів Палссон.

Читайте також :
Відео Відео дня: дивовижний сейв Трубіна, який допоміг збірній України вийти у плейоф відбору на ЧС-2026

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

Анатолій Трубін Збірна Ісландії з футболу

Анатолій Трубін

Трубін: Це була одна з наших найкращих ігор збірної України
Відео дня: дивовижний сейв Трубіна, який допоміг збірній України вийти у плейоф відбору на ЧС-2026
Кожен виклався не на 100%, а на мільйон: Трубін – про перемогу збірної України над Ісландією у відборі на ЧС-2026
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Францією
Вколотив щосили у ворота: гравець Бенфіки відзначився шаленим автоголом після відбитого пенальті Трубіна

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік