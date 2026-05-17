Побачимо: Трубін – про те, чи залишить Бенфіку

Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін відповів на запитання, чи залишить він клуб.

Його слова передає A Bola.

"Ні", – відповів 24-річний уродженець Донецька.

Проте коли його попросили запевнити вболівальників "орлів" у тому, що він не покине команду, він відповів:

"Побачимо".

Також Анатолій відповів на запитання, чи хоче він сам залишитися у Бенфіці.

"Так, я дуже щасливий".

Анатолій Трубін провів у футболці Бенфіки 50 матчів у поточному сезоні. У них він пропустив 43 м'ячі та 21 залишив свої ворота "сухими". Разом з командою він здобув Суперкубок Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл (3:1) у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів, посівши третє місце у турнірній таблиці.