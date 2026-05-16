Трубін захищатиме ворота Бенфіки у матчі проти Ешторіла, Судаков всьоме поспіль на заміні

У суботу, 16 травня, Бенфіка в межах 34 туру португальської Прімейри на виїзді зіграє проти Ешторіла.

Так, з перших хвилин зіграє український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін.

Водночас його одноклубник та земляк, півзахисник Георгій Судаков, вже 7-й поспіль поєдинок залишився у запасі.

Матч стартує о 22:30 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 6,00. Виграш господарів – 9,00.

Востаннє команди грали між собою 3 січня. Тоді "орли" здобули перемогу з рахунком 3:1 завдяки хеттрику Евангелоса Павлідіса.

Зазначимо, що наразі Ешторіл посідає дев'яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, а Бенфіка – третю. Вони мають у своєму активі 39 і 77 очок відповідно.

