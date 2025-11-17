Відео дня: дивовижний сейв Трубіна, який допоміг збірній України вийти у плейоф відбору на ЧС-2026

У неділю, 16 листопада, у Варшаві команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу над Ісландією (2:0) у вирішальному турі відбору на ЧС-2026, однак ключовим моментом гри став феноменальний сейв голкіпера Анатолія Трубіна.

За рахунку 0:0 у середині другого тайму ісландці створили наднебезпечний момент, який міг перевернути гру. Форвард пробив у кут воріт, але Трубін у приголомшливому стрибку відбив м'яч рукою у стилі волейболістів, перевівши його на кутовий.

Уболівальники назвали цей момент "ідеальним сейвом, який змінив долю матчу".

Після порятунку від Трубіна українці додали обертів і наприкінці зустрічі забили два голи, остаточно схиливши шальки терезів на свою користь.

Саме тому фанати масово називають Анатолія одним із головних героїв поєдинку та потенційним MVP туру.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.