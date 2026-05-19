Місце Бенфіки серед тих, хто перемагає: Трубін підбив підсумки сезону
Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін підбив підсумки поточного сезону, наголосивши, що назвати його хорошим не може.
Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм, де також подякував вболівальникам "орлів".
"Цей сезон не був і не може бути хорошим без трофеїв для такого клубу, як Бенфіка. Футбол чітко вчить: не програвати і перемагати – це різні речі. А місце Бенфіки серед тих, хто перемагає. Особисто для мене це був сезон, у якому було багато моментів, що зробили мене сильнішим як футболіста і як людину. Я приймаю ці уроки, цей тиск і всі емоції, які прожив.
Дякую вболівальникам і всім, хто підтримував нас протягом сезону. І тим, хто свистів, теж. Ви всі робите мене сильнішим і даєте мотивацію працювати ще більше. Це був ще один важливий сезон. Далі більше", – написав Трубін.
Раніше воротар відповів, чи залишиться в лісабонському клубі на наступний сезон.
Анатолій Трубін провів у футболці Бенфіки 50 матчів у поточному сезоні. У них він пропустив 43 м'ячі та 21 залишив свої ворота "сухими". Разом з командою він здобув Суперкубок Португалії.
Нагадаємо, Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл (3:1) у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів, посівши третє місце у турнірній таблиці.