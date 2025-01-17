Динамо відмовилось підписувати африканського захисника

Київське Динамо прийнято рішення щодо центрального захисника Іме Окона, який разом з командою був на тренувальному зборі у Туреччині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний оборонець взяв участь у тренувальному процесі команди та зіграв у контрольних матчах. Проте не переконав тренерський штаб киян – його перегляд завершився.

Також з великою імовірністю відправиться у Рух Богдан Слюбик.

Тренерський штаб Динамо вважає, що обидва гравці не сильніші за той набір центральних захисників, що є в клубі сьогодні.

Напередодні кияни зіграли останній спаринг на зборах, в якому переграли болгарський ЦСКА 1948. Вже 21 січня "біло-сині" зустрінуться у Лізі Європи з турецьким Галатасараєм.