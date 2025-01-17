Тренерський штаб Динамо дав другий шанс захиснику, якого раніше відмовився підписувати

Наставник Динамо Олександр Шовковський залишив потенційного новачка Іме Окона ще на тиждень.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За внформацією джерела, тренер киян все ж таки вирішив дати ще один шанс африканському обороцю.

Попередньо південноафриканський захисник мав провести на перегляді в таборі киян сім днів, однак тренери вирішили залишити його ще на тиждень.

Напередодні кияни зіграли останній спаринг на зборах, в якому переграли болгарський ЦСКА 1948. Вже 21 січня "біло-сині" зустрінуться у Лізі Європи з турецьким Галатасараєм.