Динамо в спарингу з трьома пенальті зіграло внічию з Ллапі

У четвер, 23 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору в Туреччині провело свій шостий контрольний матч.

Цього разу суперником киян виступив косовський клуб Ллапі, з яким динамівці зіграли внічию 2:2.

За киян голами відзначилися Піхальонок, який відкрив рахунок з пенальті на 39-й хвилині зустрічі, а також м'яч на рахунку Назара Волошина, що подвоїв перевагу українського клубу на 51-й. Суперник зміг вирвати нічию завдяки двом пенальті, які реалізував Тахірі.

Товариський матч

23 січня

Динамо – Ллапі 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Піхальонок (пен), 2:0 – 51 Волошин, 2:1 – 72 Тахірі (пен), 2:2 – 87 Тахірі (пен)

Нагадаємо, цього тижня Динамо завдяки дублю Андрія Ярмоленка набрало перше очко в Лізі Європи.