Захисник Динамо повторив бомбардирський "рекорд" УПЛ за кількістю автоголів

Захисник Динамо Тарас Михавко повторив бомбардирський "рекорд" УПЛ за кількістю автоголів.

Відповідні дані наводить пресслужба чемпіонату.

Автогол Михавка стався у матчі 10-го туру УПЛ проти Кудрівки, який Динамо виграло з рахунком 3:1. Після цього епізоду захисник досяг позначки у 4 автоголи в чемпіонаті України – стільки ж мають В'ячеслав Чечер і Олександр Сваток.

Загалом Михавко став автором 20-го автоголу Динамо в УПЛ. У тій самій зустрічі м'яч у власні ворота також відправив Богдан Векляк із Кудрівки. Загальна кількість автоголів за історію чемпіонату сягнула 359.

За даними УПЛ, серед клубів найбільше автоголів забили гравці Карпат – 24, а найбільше м'яч у власні ворота відправляли суперники Шахтаря – 50.

Раніше Михавко став лише другим футболістом в історії чемпіонату України, який оформив три автоголи в одному сезоні.

Напередодні Тарас перепросив у партнерів по команді та в уболівальників за червону картку в матчі 1/8 фіналу проти Шахтаря (0:3).