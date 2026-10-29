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Захисник Динамо повторив бомбардирський "рекорд" УПЛ за кількістю автоголів

Олексій Мурзак — 29 жовтня 2026, 19:06
Захисник Динамо повторив бомбардирський рекорд УПЛ за кількістю автоголів
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Тарас Михавко повторив бомбардирський "рекорд" УПЛ за кількістю автоголів.

Відповідні дані наводить пресслужба чемпіонату.

Автогол Михавка стався у матчі 10-го туру УПЛ проти Кудрівки, який Динамо виграло з рахунком 3:1. Після цього епізоду захисник досяг позначки у 4 автоголи в чемпіонаті України – стільки ж мають В'ячеслав Чечер і Олександр Сваток.

Загалом Михавко став автором 20-го автоголу Динамо в УПЛ. У тій самій зустрічі м'яч у власні ворота також відправив Богдан Векляк із Кудрівки. Загальна кількість автоголів за історію чемпіонату сягнула 359.

За даними УПЛ, серед клубів найбільше автоголів забили гравці Карпат – 24, а найбільше м'яч у власні ворота відправляли суперники Шахтаря – 50.

Раніше Михавко став лише другим футболістом в історії чемпіонату України, який оформив три автоголи в одному сезоні.

Напередодні Тарас перепросив у партнерів по команді та в уболівальників за червону картку в матчі 1/8 фіналу проти Шахтаря (0:3).

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