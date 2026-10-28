Ексарбітр ФІФА – про вилучення Михавка у матчі з Шахтарем: Незрозуміле рішення

Колишній арбітр ФІФА Олег Орехов в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" проаналізував червону картку Тараса Михавка у кубковому матчі Динамо проти Шахтаря.

За словами фахівця, рішення Віктора Копієвського вилучити гравця Динамо залишається незрозумілим.

"Треба було визначити рівень порушення. Це або удар, або агресивна поведінка. Якщо два порушника караються червоною та жовтою картками, то треба розуміти, що порушував Очеретько.

Якщо жовта Очеретьку за порушення – це пенальті і червона Михавку за неспортивну поведінку. А якщо це боротьба за позицію – штрафний удар і жовта гравцю Динамо. Арбітр ухвалив рішення, яке незрозуміле ані для вболівальників, ані для спеціалістів.

На повторах я не бачив агресії або такої грубої гри, щоб треба було вилучати Михавка. За що жовта Очеретьку? Якщо це порушення, то це пенальті", – розповів Орехов.

Нагадаємо, що Михавко був вилучений із поля за удар в обличчя Очеретька. Вже у меншості кияни не змогли уникнути розгрому – 0:3 від Шахтаря. Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Раніше вилучення 21-річного оборонця оцінили Владислав Ващук та Олександр Кучер.