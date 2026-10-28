Спровокував Тараса: Кравець – про вилучення Михавка у Класичному в Кубку України

Колишній форвард київського Динамо Артем Кравець переконаний, що півзахисник Шахтаря Олег Очеретько спровокував захисника "біло-синіх" Тараса Михавка, який вже на 30-й хвилині залишив киян у меншості у матчі 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.

На цю тему він висловився у новому випуску на власному Ютуб-каналі.

"Очеретько, який, напевно, спеціально чи не спеціально, але спровокував Тараса. Він (Михавко – прим. ред.), звичайно, не спеціально відштовхував, не спеціально своїми діями руками відштовхнув в обличчя і тим самим вдарив Очеретька в обличчя. Але яка різниця? Це червона картка. Напевно, це якась недосвідченість Тараса, схвильованість. А, напевно, найголовніше, – це дії Очеретька, який в цьому епізоді грав достатньо зухвало, як мінімум, тримаючи Тараса, і тим самим спровокував його на ось такий необдуманий вчинок. Це чиста червона, тому що у відповідь прилетіло в обличчя Очеретьку", – сказав Кравець.

Екснападник столичного клубу додав, що вилучення центрбека зруйнувало план динамівців на гру.

Нагадаємо, що Михавко був вилучений із поля за удар в обличчя Очеретька. Вже у меншості кияни не змогли уникнути розгрому – 0:3 від Шахтаря. Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.

Раніше вилучення 21-річного оборонця оцінили Владислав Ващук та Олександр Кучер.