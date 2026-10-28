Піхальонок: Михавко? Не можна так підводити команду

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок розкритикував свого партнера по команді, центрального захисника Тараса Михавка, за вилучення в матчі 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 проти Шахтаря.

Слова хавбека наводить On-side FM.

"Вчинок Михавка це не прикрість – це його свідома дія. Так не можна робити, підводити команду, залишати в меншості. Ми готуємося цілий тиждень до Шахтаря, відпрацьовуємо багато моментів — і так підводити команду. Так не можна. Звісно, в роздягальні була розмова", – заявив Піхальонок.

Напередодні Динамо в 1/8 фіналу Кубку України програло Шахтареві 0:3. Михавко отримав пряму червону картку на 30 хвилині за удар в обличчя супернику. Всі 3 голи Динамо пропустило вже після цього.