Динамо взимку планує посилити дві позиції

Динамо в зимове трансферне вікно планує підписати захисника та вінгера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела "біло-сині" шукають центрального захисника та вінгера, бажано правого.

Водночас щодо позиції центрфорварда в клубі не переймаються: наявні Владислав Ванат, Едуардо Герреро та Матвій Пономаренко влаштовують тренерський штаб киян.

Раніше повідомлялося, що голкіпер київського Динамо Георгій Бущан близький до переходу в Аль–Шабаб із Саудівської Аравії.

У поточному сезоні в активі голкіпера 27 ігор за столичний клуб, у яких він пропустив 30 м'ячів та 9 поєдинків відіграв на нуль.