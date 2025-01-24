Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо взимку планує посилити дві позиції

Олексій Мурзак — 24 січня 2025, 19:16
Динамо взимку планує посилити дві позиції
ФК Динамо Київ

Динамо в зимове трансферне вікно планує підписати захисника та вінгера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела "біло-сині" шукають центрального захисника та вінгера, бажано правого.

Водночас щодо позиції центрфорварда в клубі не переймаються: наявні Владислав Ванат, Едуардо Герреро та Матвій Пономаренко влаштовують тренерський штаб киян.

Раніше повідомлялося, що голкіпер київського Динамо Георгій Бущан близький до переходу в Аль–Шабаб із Саудівської Аравії.

У поточному сезоні в активі голкіпера 27 ігор за столичний клуб, у яких він пропустив 30 м'ячів та 9 поєдинків відіграв на нуль.

Динамо Київ Футбольні трансфери

Динамо Київ

Колишній захисник Динамо підпише контракт з Олександрією – джерело
Колишнім хавбеком Динамо цікавиться Олександрія, а також клуби з Польщі та Греції
Кривдники Динамо в ЛЄ повторили ганебне досягнення в єврокубках
Лідер Динамо близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії
Динамо в спарингу з трьома пенальті зіграло внічию з Ллапі

Останні новини