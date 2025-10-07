Українська правда
Захисник Динамо залишив розташування збірної України через травму

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 13:59
Олександр Тимчик
УАФ

Фланговий захисник Динамо Олександр Тимчик залишив розташування збірної України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Футболіст отримав ушкодження, як зазначається, ще під час виступів за свій клуб.

Цього сезону Тимчик зіграв вісім матчів на клубному рівні, в яких не відзначався результативними діями.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Нагадаємо, тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко. 

Це не перша травма гравця збірної України – раніше повідомлялось про ушкодження Віктора Циганкова та Олександра Зубкова.

Динамо Київ Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Олександр Тимчик

