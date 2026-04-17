Шевченко: До кінця квітня ми ухвалимо фінальні рішення на користь майбутнього збірної

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 17:05
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час виступу на Конгресі УАФ прокоментував невихід збірної України на чемпіонат світу 2026, наголосивши, що до кінця квітня будуть ухвалені фінальні рішення на користь майбутнього національної команди.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Національна збірна України зупинилася за крок від чемпіонату світу. Лише одного разу за всі роки незалежності, рівно 20 років тому, Україні вдалося потрапити на світовий чемпіонат. Потрапити на турнір через європейську кваліфікацію непросто, але це не знімає відповідальності за результат.

Потрібно зробити зважені кроки, аби покращити його. До кінця квітня ми ухвалимо фінальні рішення на користь майбутнього збірної. Нам потрібно найкраще підготуватися до Ліги націй, аби гідно розпочати відбір на наступний чемпіонат Європи", – сказав він.

Нагадаємо, Україна у півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2026 провально програла Швеції 1:3.

Наразі невідомо, хто керуватиме синьо-жовтою командою у червні. Нинішнім наставником залишається Сергій Ребров, у якого є чинний контракт зі збірною до кінця липня 2026-го.

Після переможної зустрічі проти Албанії (1:0) Ребров емоційно відреагував на запитання про своє майбутнє у збірній, не ставши нічого підтверджувати чи спростовувати з приводу чуток своєї долі у національній команді.

