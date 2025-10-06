Українська правда
Ребров замінив Зубкова півзахисником Шахтаря в заявці збірної України

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 13:31
Олег Очеретько
Олег Очеретько
УАФ

Сергій Ребров довикликав до збірної України півзахисника Шахтаря Олега Очеретька.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Хавбек "гірників" замінить в заявці гравця Трабзонспора Олександра Зубкова, який отримав травму.

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Нагадаємо, тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко. 

Цього сезону Очеретько зіграв 16 матчів у всіх турнірах за Шахтар, не відзначившись результативними діями.

Раніше головний тренер збірної України довикликав півзахисника Полісся Владислава Велетня.

