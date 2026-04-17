В УАФ відреагували на розслідування "Схем" про президента Національної ліги майбутнього

Українська асоціація футболу висловилась про розслідування проєкту "Схеми", згідно з яким президент Національної ліги майбутнього Віталій Борт має бізнес в окупованому Криму та використовував службові відрядження не за призначенням.

Про це повідомляє Tribuna.com.

В організації заявили, що планують перевірити інформацію та готові діяти рішуче, якщо вона виявиться правдивою.

"Якщо інформація, яка з'явилась у ЗМІ, відповідає дійсності, то обов'язково буде реакція та вжито заходів", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що раніше журналістське розслідування повідомило про низку невідповідностей у службових відрядженнях Борта. Зокрема, у грудні 2024 року він просив дозвіл на поїздку до Мексики, але фактично перебував у США, й така історія відбувалась неодноразово.

Віталій Борт – це колишній "регіонал" і депутат, який був обраний у Верховну Раду від партії ОПЗЖ. Він очолив ДЮФЛУ ще за часів президентства Віктора Януковича, а 29 жовтня 2025 року його обрали президентом Національної ліги майбутнього.