Шевченко: Якщо росіяни повернуться – у нас є план дій

Олександр Булава, Станіслав Лисак, Микола Дендак — 17 квітня 2026, 18:08
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у коментарі Чемпіону розповів про повернення росіян у великий футбол, виїзд молоді за кордон та повернення до тренерської роботи.

За словами керівника УАФ, наразі ФІФА не розглядає повернення росіян.

"Ми працюємо над стосунками з нашими стейкхолдерами. Ми зараз живемо у світі, де потрібно постійно тримати стосунки, оновлювати їх, працювати над ними. Наразі повернення росіян не розглядається і я це проговорив з Джанні Інфантіно, а це означає, що ми робимо правильні речі. Яким буде майбутнє? Ми як всі українці знаємо, як це жити у війні чотири роки, ситуація змінюється і ми також будемо підлаштовуватися.

Якщо росіяни повернуться – у нас є план дій, але давайте не поспішати. Якщо буде ситуація, що нам щось загрожуватиме, то будемо діяти", – сказав президент УАФ.

Також Шевченко відповів на запитання щодо роботи асоціації з молодими футболістами, які через війну змушені були виїхати за кордон.

"У нас працює цілий департамент для збереження нашої молоді за кордоном. У нас є технічний директор, який проводить велику роботу в цьому напрямку. Є чимало молодих гравців, яких ми ідентифікували, з якими ми проговорили. Дуже важливо вести цю роботу, у нас працюють скаути, ми дивимось за всіма. Ми хочемо, щоб усіх хлопці, що поїхали – заграли. Тоді для збірної України буде набагато більше людей", – відзначив функціонер.

Наразі Шевченко не планує відновлювати тренерську кар'єру, повністю зосередившись на роботі в асоціації.

"А що я не справляюсь зі своїми обов'язками? (сміється, – прим.) Я думаю, що такі виклики, які зараз перед нами – ми стараємось підтримувати стосунки з нашими стейкхолдерами, розвивати український футбол, ми реформували повністю юнацьку лігу. Ми працюємо в усіх напрямки, у нас є команда і я бачу потенціал у цій команді", – розповів Шевченко.

Раніше президент УАФ прокоментував невихід збірної України на чемпіонат світу 2026, наголосивши, що до кінця квітня будуть ухвалені фінальні рішення на користь майбутнього національної команди.

