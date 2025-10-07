Циганков не зіграє за збірну України у жовтневих матчах

Вінгер Жирони Віктор Циганков не зможе взяти участь у матчах відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року, які відбудуться цього місяця.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Футболіст не встиг відновитись від м'язової травми, яку він отримав ще влітку. Цього сезону Циганков зіграв лише два матчі на клубному рівні (168 хвилин, 1 асист).

У це вікно для матчів збірних "синьо-жовті" зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Зустрічі відбудуться 10 та 13 жовтня відповідно.

Нагадаємо, тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі. До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

Раніше до збірної України викликали хавбека Шахтаря, який замінив травмованого Олександра Зубкова.