Повернення Малиновського, Бражка та Бущана: Ребров визначився із заявкою збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026
Руслан Малиновський
Getty Images
Тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.
Про це повідомляє УАФ.
До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема до складу національної команди повернулися Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.
Заявка збірної України
- Воротарі: Трубін, Різник, Бущан
- Захисники: Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тимчик
- Півзахисники: Калюжний, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Маліновський, Бондаренко, Судаков, Циганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин
- Нападники: Ванат, Довбик.
До резервного складу увійшли Руслан Нещерет, Євген Чеберко, Максим Таловєров, Олег Очеретько, Дмитро Криськів та Олександр Піхальонок.
На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.
У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.