Повернення Малиновського, Бражка та Бущана: Ребров визначився із заявкою збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026

Тренерський штаб Сергія Реброва визначився із заявкою збірної України на жовтневі матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє УАФ.

До заявки увійшли 25 футболістів, зокрема до складу національної команди повернулися Руслан Малиновський, Георгій Бущан та Володимир Бражко.

Заявка збірної України

Воротарі: Трубін, Різник, Бущан

Захисники: Забарний, Матвієнко, Бондар, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тимчик

Півзахисники: Калюжний, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Маліновський, Бондаренко, Судаков, Циганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин

Нападники: Ванат, Довбик.

До резервного складу увійшли Руслан Нещерет, Євген Чеберко, Максим Таловєров, Олег Очеретько, Дмитро Криськів та Олександр Піхальонок.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.