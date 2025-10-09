Українська правда
Ребров пояснив виклик травмованого Тимчика у збірну України

Олександр Булава — 9 жовтня 2025, 23:09
Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому захисник Динамо Олександр Тимчик залишив розташування національної команди.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"У Тимчика дуже велике бажання грати за національну збірну. Він приїхав з пошкодженням – навіть ми цього не знали.

Він був на заміні у Динамо, відіграв гру з Крістал Пелес, там отримав пошкодження, але в Динамо не зробили обстеження.

Коли він приїхав в збірну – він зробив обстеження, ми знайшли таку травму і він поїхав додому лікуватись. Ніхто, навіть ми, ні лікар, ні я, не знав про цю травму, тому ми викликали Тимчика", – сказав Ребров.

Нагадаємо, напередодні Тимчик залишив розташування збірної України.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.

