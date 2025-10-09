Ребров пояснив виклик травмованого Тимчика у збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому захисник Динамо Олександр Тимчик залишив розташування національної команди.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"У Тимчика дуже велике бажання грати за національну збірну. Він приїхав з пошкодженням – навіть ми цього не знали.

Він був на заміні у Динамо, відіграв гру з Крістал Пелес, там отримав пошкодження, але в Динамо не зробили обстеження.

Коли він приїхав в збірну – він зробив обстеження, ми знайшли таку травму і він поїхав додому лікуватись. Ніхто, навіть ми, ні лікар, ні я, не знав про цю травму, тому ми викликали Тимчика", – сказав Ребров.