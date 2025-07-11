Динамо зіграло внічию з Вест Бромвічем

У п'ятницю, 11 липня, Динамо на зборах в Австрії провело спаринг проти Вест Бромвіча.

Зустріч завершилася внічию 1:1.

Кияни пропустили гол від Філліпса на 56-й хвилині, однак зусиллями Ваната через 20 хвилин рахунок зрівняли. Більше чемпіон України та представник Чемпіоншипу не забивали.

Свій наступний поєдинок Динамо проведе в середу, 16 липня, коли зіграє проти хорватського Осієка.

Контрольний матч з футболу

Динамо Київ – Вест Бромвіч 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Філліпс, 1:1 – 76 Ванат

Динамо (стартовий склад): 35. Нещерет – 20. Караваєв, 40. Біловар, 34. Захарченко, 76. О. Гусєв – 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльський (к), 17. Торрес, 22. Кабаєв – 3. Супряга (19. Задорожний, 35).

Динамо (з 61-ї хвилини): 74. Ігнатенко – 45. Брагару, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 9. Волошин, 7. Ярмоленко (к) – 11. Ванат.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).