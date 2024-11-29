Забарний: Я молодий, але хочу більшого, тому що в душі я лідер. Я хочу бути лідером

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний заявив про амбітну ціль. Він хоче стати справжнім лідером.

Про це українець розповів британському порталу The Telegraph.

"Мені подобається, як грає Вірджил ван Дейк. Я дивлюся, як він рухається на полі. Коли я граю проти когось, я дивлюся, як вони спілкуються, і вчуся з цього. У мене є простір для вдосконалення. З кожної гри я намагаюся взяти щось, що допомагає мені рости. Я молодий, але хочу більшого, тому що в душі я лідер. Я хочу бути лідером", – заявив Забарний.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

Завтра, 30 листопада, "вишні" з Іллею Забарним завітають в гості до Вулвергемптона в межах 13 туру АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.