Забарний – у старті Борнмута на матч з Вулвергемптоном

Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив у стартовий склад на матч проти Вулвергемптона у межах 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 12 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Матч розпочнеться о 17:00.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.