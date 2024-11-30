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Забарний – у старті Борнмута на матч з Вулвергемптоном

Олександр Булава — 30 листопада 2024, 16:16
Забарний – у старті Борнмута на матч з Вулвергемптоном
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив у стартовий склад на матч проти Вулвергемптона у межах 13 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв 12 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Матч розпочнеться о 17:00.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

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