Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів підпише хавбека Челсі

Манчестер Юнайтед завершує трансфер 22-річного бразильського півзахисника Челсі Андрея Сантоса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби уклали угоду щодо переходу гравця. МЮ заплатить лондонцям 50 млн фунтів, а також Челсі отримає 10% від наступного трансферу футболіста.

Бразилець у найближчі 24 години пройде медогляд та підпише контракт до 2031 року.

Лондонський клуб придбав 22-річного півзахисника взимку 2023 року у Васку да Гама за 12,5 мільйона євро. Після переходу він виступав на правах оренди за Ноттінгем Форест і Страсбур.

Минулого сезону хавбек уперше повноцінно зіграв за Челсі, провівши 43 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

Напередодні Манчестер Юнайтед відправив камерунського голкіпера Андре Онана у ще одну річну оренду в Трабзонспор.